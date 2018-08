Landesweit hätten nur elf Kinos den Film "Billionaire Boys Club" ins Programm genommen, wie das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" berichtete.

Das Blatt rechnete aus, dass es im Schnitt nur sechs Besucher pro Vorstellung gegeben habe. "Das ist mit Abstand das schlechteste Ergebnis in Spaceys Karriere", bilanzierten die Branchenexperten.

Dem Schauspieler werden zahlreiche sexuelle Übergriffe vorgeworfen; er hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Aus dem Film "All the Money in the World", der vor einigen Monaten in die Kinos kam, wurde Spacey nach Bekanntwerden der Vorwürfe herausgeschnitten und durch einen anderen Darsteller ersetzt.

Der Filmvertrieb Vertical Entertainment brachte "Billionaire Boys Club" nun trotzdem in die Kinos. Die Firma sprach von "schmerzlichen Vorwürfen" gegen den Darsteller, die aber "die Veröffentlichung des Filmes nicht trüben" sollten. "Wir hoffen, dass sich das Publikum am Ende eine eigene Meinung bildet."