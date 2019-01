Dies berichteten die US-Branchenblätter "Hollywood Reporter" und "Deadline.com" am Donnerstag. Hart und Story sollen den geplanten Live-Action-Streifen auch mitproduzieren. Schon im Jahr 2015 arbeitete Andrew Niccol ("The Truman Show") an einem "Monopoly"-Skript, aber der Film kam damals nicht zustande. Ein möglicher Drehstart für das neue Projekt wurde noch nicht bekannt.

Hart machte kürzlich Schlagzeilen durch seine Absage als Moderator der diesjährigen Oscar-Gala, nachdem frühere schwulenfeindliche Tweets des Komikers für Kritik gesorgt hatten. Der Schauspieler will als nächstes an der Seite von Dwayne Johnson die geplante Fortsetzung des Abenteuerfilms "Jumanji" drehen.