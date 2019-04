Doch letzte Woche wendete sich das Blatt. Prinz Harry und Herzogin Meghan gaben offiziell bekannt, dass sie die Geburt ihres Kindes und die erste Zeit mit dem Neugeborenen in aller Stille und privat geniessen wollen. Es werde keine detaillierte Berichterstattung während der Wehen und keinen Fototermin kurz nach der Geburt geben. Es ist noch nicht einmal bekannt, wo die Duchess gedenkt niederzukommen. Möglicherweise wird es eine Hausgeburt, offenbar ein stiller Wunsch Meghans. Sie träte damit in die Fussstapfen der Queen, die ihre vier Kinder zu Hause gebar.

Gestern vor einem Jahr – am 23. April – stand Herzogin Kate im roten Kleid mit weissem Spitzenkragen vor dem Londoner St. Mary’s Hospital und winkte. Wenige Stunden zuvor hatte sie ihr drittes Kind – Louis – auf die Welt gebracht. Stolz und etwas blass um die Nase präsentierte sie Thronfolger Nummer fünf den Fotografen und der Welt. Das Riesenrad «London Eye» erstrahlte zeitgleich in den Farben des Union Jack, Kanonenschüsse wurden zu ehren des jüngsten Mitglieds der englischen Königsfamilie abgefeuert. Die Queen wird ihre helle Freude daran gehabt haben.

Aber eben: «Baby Sussex» könnte längst auf der Welt sein, und niemand weiss davon! In England, wo man neben dem Brexit-Elend nach Good News lechzt, liegen die Nerven blank. «The Sun», Englands auflagestärkste Boulevard-Zeitung, schreibt, dass Meghan und Harry mit einer 40 Jahre alten Tradition brechen und dem Volk die ihm zustehenden Bilder vorenthalten würden. Ältere britische Journalisten verfassen weinerliche Aufsätze, in denen sie den guten alten Zeiten nachtrauern: «Früher konnte man mit Prinz Harry ein Bier trinken gehen, heute sagt er nicht einmal guten Morgen.» Und beschwören den ungeschriebenen Vertrag zwischen dem Königshaus und der Presse. Der da laute: Ihr gebt uns gute Storys und Bilder, wir legitimieren eure dekadente Existenz auf Steuerzahlers Kosten.

Gebären im Dienste der Krone

Ein Ruf, der nicht ungehört verhallt. Prinz Harrys letzter bezahlter Job ausserhalb des Königshauses war bei der Armee, und den beendete er 2015. Seither ist er nur noch Prinz. Für die Bewilligung seines zweiwöchigen Vaterschaftsurlaubs musste er bei der Queen anklopfen. Und Meghan? Sie ist seit der Heirat in erster Linie Harrys Frau und ebenfalls im Dienste der Krone tätig. Kinder gebären gehört definitiv in ihren Aufgabenbereich. Ein Baby zu bekommen, sei ein zutiefst persönliches und privates Ereignis, schreibt ein Kolumnist der «Daily Mail», aber ein königliches Baby sei eben auch ein Leuchtfeuer britischer Freude. «Was ist der Sinn unseres Königshauses, wenn wir ihre Kinder nicht in einer völlig verrückten britischen Orgie feiern können?» Die Orgie ist nun abgesagt, es gibt keinen Ort, keinen Zeitpunkt für sie. Zwar sind die Hotels in London für die nächsten Tage gut gebucht. Fans aus der ganzen Welt sind angereist, in der Hoffnung, einen Blick auf «Baby Sussex» erhaschen zu können – aber wohl vergeblich. Das örtliche Tourismusbüro versucht sie mit speziellen Baby-Tours und Baby-Hotelpackages bei Laune zu halten. Ein Wickeltisch im Hotelzimmer dürfte jedoch ein schwacher Trost sein.

