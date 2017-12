1997 überlebte sie im Kassenschlager «Titanic» den legendären Zusammenstoss mit einem Eisberg und wurde zum weltweiten Star. Zwanzig Jahre, einen Oscar und sechs Nominationen später kämpft Kate Winslet nach einem winterlichen Gebirgs-Crash in «The Mountain Between Us» erneut ums Überleben. Die britische Schauspielerin über Krisen-Management, das Weinstein-Debakel und was sie von der «Avatar»-Fortsetzung, ihrer ersten Zusammenarbeit mit James Cameron seit «Titanic», erwartet.

Kate Winslet, sind Sie schneetauglich?

Kate Winslet: Ich kann zwar nicht Ski fahren und auch nur schlecht Schlittschuhlaufen, aber eigentlich bin ich ein Kalt-Wetter-Mensch. So viel im Schnee wie bei den Dreharbeiten zu «The Mountain Between Us» war ich jedoch in meinem ganzen Leben noch nie. Und schon gar nicht bei solch extremer Kälte.

Nach einem Crash mit einem Privatflugzeug sitzen Sie in «The Mountain Between Us» mit Idris Elba in den Rockies fest. Gedreht haben Sie in den kanadischen Purcell Mountains auf über 3000 Metern und bei extremen Minustemperaturen. Wie kamen Sie mit dieser Situation zurecht?

Man mag sich Dreharbeiten allgemein als etwas Glamouröses vorstellen, aber da ich nicht so teure Filme mache, ist das bei mir eigentlich nie der Fall. Filmemachen heisst irgendwie immer, Krisen zu überstehen. Aber bei diesem Film wars wirklich jeden Tag so. Manchmal stieg ich am Morgen ins Auto und es war minus 7 Grad. Bis ich am Drehort war, war es minus 38 Grad. Man hatte fast Angst auszusteigen. Mein Mann Ned gab mir Batterie-geheizte Handschuhe und einen Batterie-geheizten Schal mit, die ich unter dem Kostüm trug. Er lud sie auch jeden Abend wieder für mich auf – auch das Handy, obwohl das auf dem Berg gar nicht funktionierte (lacht). Es war wirklich ein harter Job, aber wir waren ein gutes Team: Idris und ich bekamen auch ein gutes Gefühl dafür, wie der andere gerade drauf war, und wenn einer von uns etwas nicht machen wollte, unterstützte der andere das.