Und es geht romantisch weiter: "Du bist mit mir Hand in Hand gegangen, während ich meine Gefühle, meinen Geist, meinen Körper und meine Seele in Einklang bringe", schrieb der 25-Jährige am Montag (Ortszeit) auf Instagram. "Du hast mir so viel Stärke, Rückhalt, Aufmunterung und Freude gegeben. Ich wollte dich bloss öffentlich würdigen und dich daran erinnern, dass das Beste noch vor uns liegt."

Der Sänger ("Sorry") und das 22-jährige Model Hailey Baldwin hatten im vergangenen Jahr heimlich geheiratet. Eine grosse Party steht noch aus. Der Kanadier hatte zuletzt angekündigt, sich in nächster Zeit in erster Linie auf seine Gesundheit und Familie konzentrieren zu wollen. Ausserdem hatte er immer wieder offen über seine Probleme mit dem frühen Ruhm gesprochen.

Seine romantische Ader zeigt Bieber immer wieder. Im September packte er vor dem Londoner Buckingham-Palast spontan seine Gitarre aus und spielte für Hailey Tracy Chapmans "Fast Car".