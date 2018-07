Beide Parteien vereinbarten demnach Vertraulichkeit. Mit der gütlichen Einigung bleibt dem 55-Jährigen ein für August geplanter Prozess erspart, der für erhebliche Schlagzeilen gesorgt hätte.

Der Filmstar hatte seine ehemaligen Manager im Januar 2017 auf die Zahlung von 25 Millionen Dollar verklagt. Er warf ihnen vor, sein Vermögen schlecht verwaltet, ohne seine Einwilligung Kredite aufgenommen und ihn an den Rande des Ruins getrieben zu haben.

Die Manager reagierten mit einer Gegenklage und erklärten, der grossspurige Lebensstil des Schauspielers sei verantwortlich für dessen Finanzprobleme. Sie hätten wiederholt versucht, ihn zur Vernunft zu bringen. TMG forderte von Depp die Zahlung unbezahlter Rechnungen und Schadenersatz.

Teurer Lebensstil

Depps Sprecherin Robin Baum teilte mit, die Klage gegen TMG und die nun erfolgte Einigung seien "ein weiteres Zeichen dafür, dass Johnny entschlossen ist, seinen persönlichen und künstlerischen Ruf im Interesse seiner Familie und seiner Karriere entschieden zu verteidigen".

Depp, der unter anderem die mehrteilige Piratensaga "Pirates of the Carribean" drehte, soll allein 75 Millionen Dollar für seine 14 Häuser gezahlt haben, darunter ein Schloss in Frankreich, mehrere Anwesen in Hollywood und eine Pferdefarm in Kentucky.

Aus der Klage von TMG ging hervor, dass Depp und seine langjährige Lebensgefährtin Vanessa Paradis über zwei Jahrzehnte monatlich rund zwei Millionen Dollar ausgaben.

Ausserdem kaufte der inzwischen 55-Jährige eine Yacht für 18 Millionen Dollar und 45 Luxuswagen. Zudem leistete er sich Privatflugzeuge, viel Personal und gab Unsummen für Wein aus. Laut dem Magazin "Rolling Stone" hat sich Depps auf 650 Millionen Dollar geschätztes Vermögen inzwischen fast vollständig in Luft aufgelöst.