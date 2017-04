Foster spielte im legendären Horrorfilm "Das Schweigen der Lämmer" eine der Hauptfiguren. "Jonathan war so verschroben wie seine Komödien und so tiefgründig wie seine Dramen", sagte Foster. "Ich liebe diesen Mann. Ich liebe ihn so sehr."

Demme war am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) im Alter von 73 Jahren in seiner Wohnung in New York an Krebs gestorben. Er hatte jahrzehntelang als Regisseur, Schauspieler und Produzent gearbeitet. Für "Das Schweigen der Lämmer" von 1991 war er unter anderem mit dem Oscar und dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet worden.