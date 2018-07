Zudem fahre sie Ski, vor allem Abfahrtsläufe. Das bedeute höchste Konzentration. "Falls ich da auch nur eine Sekunde lang an Movies, an Trump oder an meine Grossartigkeit denke, entscheide ich über Leben und Tod - also lasse ich's."

Die 55-Jährige muss sich zudem um ihre Mutter Evelyn kümmern. "Sie hat Demenz, schon ziemlich fortgeschritten, aber sie leidet nicht." Sie lebe samt Pflegepersonal in ihrem Haus. Vor allem ihre ältere Schwester kümmere sich um die Mutter.

"Wenn ich arbeite, bin ich oft verhindert, aber immer, wenn ich während eines Drehs irgendwo in einem Hotel wohne, denke ich an die vielen, vielen Nächte, die meine Mutter und ich in Hotels verbrachten - oft monatelang."