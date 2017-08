"England hat eine Königin. Jeder macht eine grosse Sache draus, wenn sie irgendwo erscheint, aber sie hat keinerlei Macht", sagte Kimmel am Dienstagabend. "Morgens setzt man ihr eine Krone auf den Kopf und dann steht sie da und winkt und abends legt sie sich zurück in ihr Bett." Die Queen könne tun und lassen, was sie wolle, ohne dass es politische Auswirkungen habe.

"Das ist es, was wir mit Donald Trump tun müssen: Wir bringen ihn zu einem Schloss, vielleicht in Florida, führen ihn ganz nach oben und verschliessen dann die Tür." Vizepräsident Mike Pence sei ohnehin viel geeigneter für das Amt des Staatsoberhaupts, weil er "einigermassen zurechnungsfähig" sei.

Trump hatte auf einer Pressekonferenz am Dienstag seine uneindeutige erste Reaktion auf die Gewalt bei der Rassisten-Kundgebung in Charlottesville vehement verteidigt und erneut beiden Seiten die Schuld gegeben.