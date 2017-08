"Unser süsses Mädchen Bowie ruht nun in Frieden mit seiner Schwester Sidders", twitterte Alba am Montag, "Bowmeister war so ein süsser Herzkäfer". Dazu stellte sie zahlreiche Fotos, die sie und ihre Töchter Honor und Haven beim Schmusen mit den Hunden zeigen.

Alba hat vor kurzem bekanntgegeben, dass sie ihr drittes Kind erwartet.