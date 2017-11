Die 27-jährige Schauspielerin Jennifer Lawrence ("The Hunger Games") moderierte am Donnerstagabend die Talkshow "Jimmy Kimmel Live", bei der Reality-Star zu Gast war. Die beiden sprachen unter anderem von einem gemeinsamen Abendessen bei den Kardashians vor zwei Wochen. "Ich habe meine Mutter noch nie im Leben so betrunken gesehen", sagte die 37-jährige Kardashian. Lawrence entgegnete: "Ich erinnere mich, wie ich plötzlich nackt im Kleiderschrank deiner Mutter stand und dir befohlen habe, mich anzukleiden."

Gastmoderatorin Lawrence stellte der Ehefrau von Rapper Kanye West mehr oder weniger ernst gemeinte Fragen. "Furzen Kanye und du voreinander?", "Schläfst du in Socken?", "Wie hast du deine Leihmutter ausgesucht und warum hast du mich nicht gefragt?" Lawrence hatte mehrfach in Interviews erklärt, sie liebe die Reality-Show der Kardashians. Darin gibt die Grossfamilie seit Jahren Einblicke in ihr Leben.