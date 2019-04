Aussehen habe in ihrer Familie in West Virginia glücklicherweise keine grosse Rolle gespielt. Auch als Hollywood-Star zieht die 47-Jährige den natürlichen Look in Jeans, Sweater und ohne Make-Up vor. Ihre Kinder Violet, 13, Seraphina, 10, und Samuel, 7, würden es überhaupt nicht mögen, wenn sie gestylt von einem Foto-Shoot nach Hause komme. "Sie wollen einfach nur, dass ich wie Mom aussehe", sagt Garner.

Von 1990 bis zum Jahr 2017 hatte "People" jedes Jahr eine "schönste Frau der Welt" gekürt, Schauspielerin Julia Roberts wurde diese Ehre im April 2017 zum fünften Mal zuteil. Je zweimal erhielten Michelle Pfeiffer und Jennifer Aniston den Titel, weitere Preisträgerinnen waren Sandra Bullock, Gwyneth Paltrow und Drew Barrymore.

Jetzt gibt "People" alljährlich eine "Schönheits-Ausgabe" heraus, um klarzustellen, dass es kein Schönheitswettbewerb ist, teilte die Redaktion im vorigen Jahr mit. Sängerin Pink zierte mit ihren zwei Kindern die Titelseite der ersten "Beautiful"-Ausgabe.