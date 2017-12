Seiner Ansicht nach hat er Frauen viel zu verdanken. "Ich war schon immer von starken Frauen umgeben. Meine Mutter war mir eine Muse, was ihre Ratschläge anging", sagte der US-Amerikaner dem Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly". Seine Frau sei natürlich auch eine wichtige Muse.

Das Stil-Magazin hatte den Sänger im November als "GQ Man of the Year" in der Kategorie "Music International" ausgezeichnet.