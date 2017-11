Die 26-jährige Tochter von Prinz Akishino, dem jüngeren Sohn von Kaiser Akihito und Zweiten in der Thronfolge, und seiner Frau Kiko wird durch die Heirat mit einem Bürgerlichen zur Privatperson. Das verlangt das kaiserliche Gesetz von den Frauen so. Es wird erwartet, dass Kaiser Akihito der Hochzeit seiner Enkelin in Tokios vornehmem Imperial Hotel beiwohnen wird. Das hat es im modernen Japan noch nie gegeben.

Akihitos Enkelin Mako lernte ihren gleichaltrigen Verlobten Komuro vor fünf Jahren durch einen Freund an der International Christian University (ICU) kennen. Die beiden hatten im September ihre Verlobung angekündigt, die nun am 4. März nächsten Jahres bei einer traditionellen Zeremonie gefeiert wird, wie das Haushofamt weiter mitteilte. Komuro lebt in der Tokioter Nachbarstadt Yokohama in einer einfachen Wohnung mit seiner Mutter und seinem Grossvater und jobbt neben seinem Master-Studium für Wirtschaftsrecht in einer Anwaltskanzlei in Tokio.

Während sich Mako und Komuro auf ihre gemeinsame Zukunft freuen, machen sich die Hüter des Kaiserhofes Sorgen um die Zukunft. Der ältesten Erbmonarchie der Welt, wo nur Männer der männlichen Linie auf den Thron dürfen, geht nämlich allmählich der Nachwuchs aus. Nachdem Mako den Hof verlassen hat, zählt die Kaiserfamilie nur noch 18 Mitglieder.

Makos jüngster Bruder, der zehnjährige Prinz Hisahito und Dritte in der Thronfolge, ist dabei das einzige verbliebene männliche Mitglied der jüngsten Generation der Familie des Kaisers.