«Eine echte Liebe»

Und doch, der Ehemann Köbi Kuhn hat ihr gefallen. «Wenn ich ihn in der Zeitung oder im Fernsehen gesehen habe, dann habe ich mir immer gedacht, jede Frau in der Schweiz würde sich so einen Mann wünschen», sagt die gebürtige Polin.

Köbi, das sei «eine echte Liebe», sagt sie. Ihn beschreibt sie so: «Er ist immer lieb. Mit ihm kann man nicht streiten und das ist schön.»

«Alice hätte sich das auch gewünscht»

Diese neue Liebe löste im Sommer 2015 Reaktionen aus. Nicht nur gute. Doch die beiden wirken nicht, als ob sie sich davon hätten unterkriegen lassen.

Es habe böse Briefe gegeben, aber auch gute. Jawiga: «In einem Brief stand, Köbi müsse immer so bleiben, wie er ist – das habe ich mir zu Herzen genommen.»

Und Köbi ist sich sicher: Selbst Alice würde sein neues Glück gutheissen. «Sie hat nicht gern über ihre Krankheit und was daraus wird, gesprochen. Aber ich denke, dass wir zusammen sind, hätte sie sich auch gewünscht»

Keine Zeit zum heiraten?

Folgt jetzt die Hochzeit, wie schon mehrmals in den Medien angedeutet? «Wir haben keine Zeit!», wehrt Köbi ab.

Jadwigas verschmitztes Strahlen verrät aber: Sie sieht das nicht ganz gleich. Auf die Frage, ob sie gern einen romantischen Antrag hätte, nickt sie heftig. «Ja, das wäre eine gute Idee.» (smo)