Für ein gutes Kompliment von einem Fremden lässt die 46-jährige Blondine schon mal ein Bier springen. So geschehen kürzlich in Winterthur, als sie in Shorts und High Heels unterwegs war.

"Irgendwann sagen zwei Typen hinter mir: 'Wow, geile Beine' und 'geile Arsch'", erzählte die Mama-Moll-Darstellerin dem Portal "bluewin.ch". "Als die beiden auf gleicher Höhe waren, drehte sich einer der beiden Männer um, lachte und sagte: 'Weisst du was, dir hat der liebe Gott wirklich alles gegeben, nur nicht meine Telefonnummer.'" Die Nummer gab's nicht, aber ein Bier.