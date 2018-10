1,4 Millionen Menschen verfolgen im Netz, wie sich Tchoumi in den feinsten Stoffen und an den chicsten Orten der Welt präsentiert. Doch in ihrem scheinbar perfekten Leben ist nicht alles Gold, was glänzt.

Gegenüber nau.ch enthüllt Tchoumi, wie unehrlich die Branche ist, in der sie sich bewegt. "Ich werde oft verletzt und enttäuscht", sagt sie. So würden andere Influencerinnen, die letzten Monat mit ihr die Fashion Week in Paris und Mailand besucht haben, hinter ihrem Rücken reden.

"Man versucht, mit mir zu konkurrieren, aber ich will keinen Wettbewerb", sagt sie weiter. Jeder solle auf seine Art Erfolg haben. Sie selbst sei jedenfalls eine ehrliche Person, die nur das Beste für die Mädchen wolle, die mit ihr arbeiteten.

Tchoumi ist vor sieben Jahren nach London gezogen. Sie habe nur wenige ehrliche Leute um sich. "Die Branche kann sehr hart sein", gesteht sie; doch wolle sie weiterhin für ihr Glück kämpfen.