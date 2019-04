Salvador Sobral ist die erfreulichste Entdeckung des Eurovision Song Contest der letzten Jahre. 2017 siegte der Portugiese mit «Amar Pelos Dois» überlegen, doch schon damals war er schwer krank. Inzwischen bekam er ein Spenderherz und seitdem ist der 29-Jährige sichtlich aufgeblüht. Die vielschichtige Musik seines neuen Albums «Paris, Lisboa» klingt deutlich lebensfreudiger als bislang von ihm gewohnt.

Endlich hindert Sie die Gesundheit nicht mehr daran, auf Tournee zu gehen. Haben Sie Nachholbedarf?

Salvador Sobral: Oh, Mann, und wie! Gerade erst war ich in Macau für mein erstes Konzert in Asien. Und jetzt komme ich zu euch.

Ein neues Herz. Wie fühlt sich das an?

Wie eine Wiedergeburt. Es war auch eine Wiedergeburt. Meine Transplantation war nicht ohne Komplikationen, monatelang war es ein Auf und Ab. Ich will allen danken, meinen Ärzten, meiner Familie, meiner Frau. Ich habe eine zweite Chance erhalten und kann wieder leben. Ich will es nicht vermasseln.