Die Schweizer Sektenführerin Uriella verstarb am Wochenende im Alter von 90 Jahren. In der Blütezeit ihrer Sekte «Fiat Lux» waren sie und ihr Ehemann Icordo regelmässig zu Gast in der Sendung TalkTäglich auf Tele Züri. Zum Beispiel am 26. November 2001 bei Roger Schawinski.