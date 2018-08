"The Good Vibes Company", heisst die neugegründete Gesellschaft, an der Hunziker eine 22-prozentige Beteiligung hält. Die neue Gesellschaft wird natürliche Kosmetik- sowie Babyprodukte der Marke Goovi herstellen, berichtete die römische Tageszeitung "Il Messaggero" am Freitag.

"Ab September starte ich ein neues Abenteuer. Ich werde Unternehmerin und werde mich um Frauen und Kinder kümmern", hatte Hunziker vor zehn Tagen in einem Interview mit dem Klatschmagazin "Oggi" angekündigt.

An der neuen Gesellschaft beteiligt sich Massimo Dell'Acqua, Chef der italienischen Modegruppe Trussardi im Besitz von Hunzikers Ehemann Tomaso Trussardi. Mit dem Modeunternehmer hat Hunziker zwei kleine Töchter.