Das waren noch nicht alle harschen Worte, die der 58-Jährige auf Twitter abfeuerte. "Hau ab, du überschätztes Gummi-Badespielzeug" - Grossbritannien sei von Johnson und seiner "kleinen Gang masturbierender Oberschüler" angewidert, so Grant weiter.

Johnson ist seit Ende Juli britischer Premierminister und Nachfolger von Theresa May. Jüngst sorgte seine Entscheidung für grosse Empörung, dem Unterhaus eine viereinhalb Wochen lange Zwangspause aufzuerlegen. Während Johnson den Austritt Grossbritanniens aus der EU am 31. Oktober notfalls ohne Austrittsabkommen durchziehen will, wehrt sich eine Mehrheit der Parlamentarier gegen diesen Plan. Kritiker sehen in der Zwangspause den Versuch, das Parlament aussen vor zu lassen.