Die Hochzeit von Sänger Justin Bieber (24) und Model Hailey Baldwin (21), Nichte von Schauspieler Alec Baldwin, verursachte viel Verwirrung. Hat sich das Paar nun getraut? Gemäss dem US-Klatschportal "TMZ" haben Bieber und Baldwin offiziell geheiratet, erachten sich aber nicht als getraut, bis sie sich das Ja-Wort vor Gott gegeben haben.

So oder so dürfte es früher oder später eine rauschende Heirats-Party geben. Daraus will Haileys Onkel Billy Geld machen – für einen guten Zweck. Er plant, Lose zu verkaufen und so Bieber- oder Baldwin-Fans die Teilnahme zu ermöglichen. Den oder die Glückliche will er als seine Begleitung mitnehmen. "Wenn wir pro Los 17 Euro verlangen, kommt da insgesamt einiges zusammen, bei den ganzen Fans", sagt er zu "TMZ".

Was Hailey Baldwin und Bieber von dem Plan halten, ist nicht bekannt. (mwa)