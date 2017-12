"Alle sexuellen Vorwürfe von Salma sind nicht korrekt und wurden von anderen, die Zeugen der Ereignisse waren, anders wahrgenommen", teilte ein Sprecher Weinsteins am Donnerstag dem "People"-Magazin mit.

Hayek hatte in der "New York Times" erklärt, dass Weinstein auch ihr "Monster" gewesen sei und sie zu dutzenden sexuellen Handlungen habe zwingen wollen. Auf ihre Ablehnung habe er mit Wut und Androhung von Gewalt reagiert. Einmal habe er sogar gedroht, sie umzubringen.

Weinstein gab in seinem Statement an, sich in dem Zusammenhang einmal an ein "rüpelhaftes Verhalten" erinnern zu können. Das habe sich aber auf den gemeinsamen Film "Frida" (2002) bezogen, mit dessen Schnitt er unzufrieden gewesen sei.

Dem 65-Jährigen werden in zahlreichen Fällen sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung vorwerfen. Er ist inzwischen von seiner Firma entlassen worden, hat Fehlverhalten zugegeben, weist aber die Vergewaltigungsvorwürfe zurück.