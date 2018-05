Am Wochenende steigt die Royale Hochzeit. Testen Sie vorab Ihr Wissen zum Brautpaar und zur englischen Königsfamilie. 12 Fragen. Ready? Go!

Aufwärmfrage: Wer heiratet am 19. Mai wen?

Kommen wir zum Bräutigam. Lange sah es so aus, als werde Prinz Harry nie erwachsen. Welche dieser Eskapaden geht NICHT auf sein Konto?

Seit 2012 hat sich Harry nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Seit 2016 ist er mit Meghan Markle zusammen. Welche Aussage zur Braut stimmt NICHT?

Sind sie nicht herzig? Wo lächeln Harry und Megan auf diesem Bild?

So sieht √ľbrigens die offizielle Hochzeits-Briefmarke aus. Wer wird aller Voraussicht nach am grossen Tag fehlen?

Fertig Hochzeit. Wo findet eigentlich die Krönung des britischen Monarchen traditionell statt?

Anschlussfrage: Wann fand die letzte Krönung statt?

2011 wurde die rund 300 Jahre alte Regelung der Thronfolge ge√§ndert ‚Äď wie?

Apropos Thronfolge. Wo ist Prinz Harry einzuordnen?

Ups, doch noch ein Hochzeitsbild. Egal. Zur Frage: Welche der folgenden Regeln gilt innerhalb der strengen britischen Königsfamilie NICHT?

Eine Knacknuss zum Abschluss: ¬ęWenn ein Mann seiner Ehefrau die Autot√ľre √∂ffnet, hat er entweder ein neues Auto oder eine neue Frau¬Ľ: Wer hat das gesagt?

Ok. Eine Frage haben wir noch. Mit Hochzeitsbild. Hätten Sie es gewusst? Harry ist nur ein Spitzname. Wie heisst der Bräutigam wirklich?

Geht es nach Ihnen, wäre die britische Monarchie bereits vor Jahrhunderten abgeschafft worden. Kronen gibt es bei Ihnen nur an Fasnacht.

Der Royal-Insider

Gratulation, Sie kennen die K√∂nigsfamilie mindestens so gut wie Ihre eigene. Am liebsten w√ľrden Sie wohl gleich in den Buckingham Palast einziehen.