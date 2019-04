Der jüngere Sohn von Prinz Charles und seine Frau hätten "die Entscheidung getroffen, die Vorbereitungen rund um die Ankunft des Babys privat zu halten", teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Das Kind kommt voraussichtlich diesen Monat zur Welt.

Harry und Meghan würden die gute Nachricht über die Geburt ihres Kindes "teilen, sobald sie sie im Privaten und in der Familie gefeiert haben", hiess es in der Erklärung des Palasts weiter. Mehreren britischen Medien zufolge möchte die 37-jährige Meghan eine Hausgeburt. Bislang war es bei den Royals üblich, im Privatflügel des Londoner Krankenhauses St. Mary zu entbinden.

Harry und die frühere US-Schauspielerin Meghan Markle hatten am 19. Mai 2018 auf Schloss Windsor geheiratet. Derzeit wohnen sie im Kensington-Palast in London. Kurz vor der Geburt ihres Kindes soll aber ihr Umzug in ein sogenanntes Cottage nahe Schloss Windsor erfolgen.