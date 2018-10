Anschliessend standen Besuche im Zoo und im Opernhaus der australischen Millionenstadt auf dem Programm. Das Glamour-Paar aus dem britischen Königshaus wurde denn auch vor dem Opernhaus von Sydney von Tausenden Fans bejubelt.

Die Queen - Harrys Grossmutter - ist in Australien offizielles Staatsoberhaupt und der Generalgouverneur fungiert als ständiger Repräsentant der britischen Krone in Australien.

Für Harry und Meghan ist es fünf Monate nach der Hochzeit die erste gemeinsame Auslandsreise. Am Montag hatte das britische Königshaus bekanntgegeben, dass die beiden im Frühjahr 2019 ihr erstes Kind erwarten. Weitere Stationen der Reise nach Australien sind die Fidschi- und die Tonga-Inseln sowie Neuseeland. Nach der Landung am Montag hatte das Paar zunächst keine offiziellen Termine wahrgenommen.

Besondere Souvenirs

Zum Auftakt ihrer Pazifik-Reise erhielten Prinz Harry und seine schwangere Frau Meghan bereits die ersten Geschenke für ihren Nachwuchs. Vom britischen Generalgouverneur in Australien bekamen sie am Dienstag ein Stoff-Känguru, das ein Baby im Bauch-Beutel trägt, sowie Stiefelchen. Das Paar zeigte sich bei dem Termin in der Residenz des Gouverneurs ausgesprochen amüsiert. "So süss", sagte die ehemalige Hollywood-Schauspielerin.