"Ich habe überhaupt nicht mehr das Bewusstsein, irgendetwas übers Fernsehen transportieren zu müssen. Heute ist ja jeder sein eigener Sender" - mit dem Handy sei man weltweit rund um die Uhr auf Sendung.

Gerade bereitet sich der ausgebildete Schauspieler in Stuttgart auf eine Sprechrolle in der Richard Strauss-Oper "Ariadne auf Naxos" vor. Aktuelles Geschehen kommentiert er in seiner Videokolumne bei "Spiegel Online". "Das ist eigentlich für mich das perfekte Format, weil ich sozusagen keinerlei Abstimmung mit irgendjemand habe. Keine Redaktionssitzung. Kein Chef. Kein Redakteur, der morgens um 11 Uhr noch nicht weiss, was die Schlagzeilen sind. Mein Ein-Mann-Sender.