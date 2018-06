Und heute denke man, super, und nehme noch einen Stick dazu. "Ich finde das ein bisschen arm", sagte der 53-Jährige dem Magazin "DB Mobil".

Nichts abgewinnen konnte Kerkeling auch seinem Facebook-Account, den er wieder löschte. "Soziale Netzwerke gaukeln mir vor, ich sei in Kontakt mit der grossen, weiten Welt, ich hätte jederzeit Zugriff auf all meine Freunde, und ich besässe so etwas wie ein soziales Leben im Internet. Das ist alles Quatsch."