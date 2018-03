Sie habe als Kind versucht, "das mit dem Alkohol" zu kaschieren, indem sie Flaschen entleert habe, erzählte die 40-Jährige, die inzwischen selber Mutter ist, dem Magazin "Bunte". Zudem habe sie schon als junges Mädchen den Haushalt übernommen, wenn ihre Mutter dazu nicht in der Lage war.

Lange Zeit habe sie gedacht, der Alkohol sei das Problem ihrer inzwischen verstorbenen Mutter, sagte die Schauspielerin. "Dass der eigentlich relativ weit hinten in der Verzweiflungskette eines Menschen steht, der mit Depressionen leben muss, war mir damals nicht bewusst", so Bott. Auch Therapien hätten ihrer Mutter nicht entscheidend helfen können. Sie starb im Alter von 51 Jahren an Botts 27. Geburtstag.