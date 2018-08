Die geringe Anzahl von Frauen hinter der Kamera, in der Produktion und anderen Bereichen sei "ein reales Problem, in der Kultur insgesamt", sagte der mexikanische Regisseur und Produzent am Mittwoch vor der Eröffnung der 75. Filmfestspiele.

In Venedig ist unter den 21 Filmen im Wettbewerb um den Goldenen Löwen nur ein einziger von einer Frau: "The Nightingale" von der australischen Regisseurin Jennifer Kent.

Del Toro sagte, es gehe nicht um eine Quote, die eingehalten werden müsse, sondern vielmehr darum, das bestehende System zu hinterfragen. "Es müssen viele Stimmen gehört werden", sagte er in Anspielung auf die Tatsache, dass im Filmgeschäft auch Minderheiten zu wenig repräsentiert sind.

Viele Jahre lang sei das einfach hingenommen worden. "Nun muss das Problem in allen Bereichen gelöst werden", sagte del Toro. "Das darf nicht nur eine Geste sein, es ist eine Notwendigkeit."

Der 53-jährige del Toro gewann im vergangenen Jahr in Venedig den Goldenen Löwen für sein Filmmärchen "The Shape of Water", das später auch mit vier Oscars ausgezeichnet wurde. In diesem Jahr ist er Präsident der Hauptjury, zu der auch Naomi Watts und Christoph Waltz gehören. Das Festival wird am Mittwochabend mit "First Man" von Damien Chazelle eröffnet werden.