Auf einem Video, das Kidman im Netzwerk Instagram veröffentlichte, ist Kindergeschrei zu hören und die besorgt vorgetragene Frage: "Das ist eine Tarantel, oder, Mama?"

In der nächsten Szene ist dann zu sehen, wie Kidman das Tier seelenruhig in einem Glas gefangen in Händen hält. Der "Hausgast" sei danach "unbeschadet und gesund" wieder freigelassen worden, schrieb die in Australien aufgewachsene Darstellerin.

Mit Tieren kennt sie sich auch von Berufs wegen aus: Im vergangenen Jahr war Kidman im Kino zu sehen mit dem Thriller "The Killing of a Sacred Deer".