Grosse «Star Wars"-Fan-Messe in Kalifornien auf 2022 verschoben

Dies teilten die Veranstalter am Montag (Ortszeit) mit. Zu der seit über 20 Jahren laufenden Fan-Messe kommen gewöhnlich zehntausende Besucher aus aller Welt. Tickets könnten einfach auf den neuen Zeitraum übertragen werden, hiess es.

Im April vergangenen Jahres hatten Regisseur J. J. Abrams und Stars wie Daisy Ridley, John Boyega und Oscar Isaac bei der Veranstaltung in Chicago den Trailer für "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" vorgestellt. Im Jahr 2013 fand das Fan-Spektakel zum Beispiel auch einmal in Deutschland auf dem Gelände der Messe Essen statt. Das Treffen wurde aber auch schon in Japan und in England abgehalten.