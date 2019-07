Der 70-Jährige hat das Restaurant "La Fontaine Gaillon" im Zentrum der französischen Hauptstadt bereits im Juni verkauft, wie am Montag bekannt wurde. Nach Angaben des Auktionshauses Ader will er das Inventar am 11. Juli versteigern - inklusive Weinkeller.

Das Restaurant in der Nähe der alten Pariser Oper hatte im Gastronomieführer Gault & Millau die Note 13 von 20 und zwei Kochmützen. Versteigert werden unter anderem das Geschirr, Tische, Stühle, Kristallleuchter sowie die Küchenausrüstung, die Spitzenkoch Pascal Lognon-Duval im Auftrag Depardieus nutzte. Allein die Weine dürften pro Flasche rund 6000 Euro einbringen.

Der Schauspieler hatte das Restaurant 2003 eröffnet. Depardieu besitzt in Frankreich auch einige Weingüter und in Paris zudem Feinkostläden, die er abstossen will. Bereits 2015 hatte er angekündigt, seinen gesamten Besitz in Frankreich zu verkaufen.

2012 hatte Depardieu aus steuerlichen Gründen seinen Wohnsitz aus Frankreich verlegt. 2013 nahm er die russische Staatsbürgerschaft an, die Präsident Wladimir Putin ihm persönlich angeboten hatte.