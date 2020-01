Grammys: «Bad Guy» von Billie Eilish ist «Song des Jahres»

Dieser hatte gemeinsam mit der Sängerin das Lied geschrieben. "Das hier ist für alle Kinder, die heute Musik in einem Schlafzimmer machen. Ihr werdet so einen hier bekommen", sagte er.

Die beiden setzten sich unter anderem gegen Taylor Swift ("Lover"), Lady Gaga ("Always Remember Us This Way") und Lana Del Rey ("Norman F***ing Rockwell") durch. Der Grammy für den besten Song des Jahres ist einer der vier Hauptpreise bei der Gala.

Bei den Grammys werden in zwei grossen Kategorien Preise für das beste Lied vergeben: Der Preis für die "Aufnahme des Jahres" ehrt das Produzententeam und die Soundingenieure, die Auszeichnung "Song des Jahres" gilt den Komponisten und Songwritern.