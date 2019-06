"Mit zwei Schulfreunden, die auch Beatles-Fans waren, haben wir eine Schulband gegründet und viel Krach gemacht", sagte Becker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir haben alte Röhrenradios vom Sperrmüll geholt und die Lautsprecher in Reihe geschaltet."

"Wir nannten uns "The Electric Bones"", sagte Becker. "Help" sei das erste Stück gewesen, das er auf der Gitarre gelernt habe. Am 22. Juni wird er 65 Jahre alt. Becker mag nicht nur die Beatles. Seine eigentliche Leidenschaft liege bei der klassischen Musik, er sei auch grosser Jazz-Fan.