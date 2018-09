Geschätzt worden war das Instrument auf umgerechnet rund 500'000 Franken.

Bei der Gitarre handelt es sich um eine in Australien hergestellte "Maton Master Sound MS-500". Harrison spielte die Gitarre auf mehreren Konzerten im Sommer 1963, unter anderem beim letzten Auftritt der Beatles im legendären Cavern Club in Liverpool.

Die Gitarre war zuletzt im The Beatles Story Museum in Liverpool ausgestellt. Sie soll auch zeitweise bei den Bands The Hollies und The Cruisers in Gebrauch gewesen sein.

Der Beatle-Gitarrist George Harrison starb 2001 im Alter von 58 Jahren an den Folgen von Kehlkopfkrebs.