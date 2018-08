"Es ist gut, wenn man während der Tournee mal abschalten kann", sagt Giacobbo und betont im Interview mit Keystone-SDA seine Privatsphäre. Er kündigt sogar an, dass er zu Hause übernachten werde, wenn der Circus Knie in der Nähe von Zürich gastiere.

Mike Müller hingegen ist da grosszügiger: "In Zürich kannst du dann bei mir übernachten", bietet er an. "Und in Winterthur werd' ich bei dir übernachten."

Dieses Angebot stösst bei Giacobbo nicht auf Gegenliebe: "Nein, ich möchte nicht mit dir übernachten. Das solltest du jetzt wissen." Mike versuche es halt immer wieder, beendet Giacobbo das Thema.