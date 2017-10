Wenn man den Warlords an den Geldbeutel gehen und diejenigen in den Ruin treiben könne, die die Kugel höher schätzen als die Wahlurne, "dann ist Frieden reizvoller als Krieg und Transparenz reizvoller als Korruption", wird der 56-Jährige in einer Pressemitteilung der Rechercheinitiative The Sentry zitiert. Diese hatte der politisch engagierte Hollywoodstar mitgegründet.

The Sentry stellt Dossiers zusammen über finanzielle Hintergründe von Kriegsverbrechen, die sie an Banken und Regierungen weiterreicht, um eine Strafverfolgung derer zu ermöglichen, die Völkermorde und andere Verbrechen finanzieren und daraus einen Vorteil ziehen.