Sie beide haben eine Schule in Libanon, dem Heimatland von Amal, eröffnet. Was wollen Sie erreichen?

Wir wollen den Terrorismus bezwingen! Wir versuchen für den Anfang, 5000 Kindern eine Ausbildung und Hoffnung für die Zukunft zu geben. Man muss sich vorstellen, in Libanon leben heute zwei Millionen Flüchtlinge – und das bei einer Bevölkerungszahl von nur etwas mehr als vier Millionen. Darunter sind viele Kinder, die wir erwischen wollen, bevor die Probleme anfangen.

Sie haben ja auch einen irakischen Flüchtling aufgenommen. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Bisher läufts gut. Er ist Jeside und musste vor dem IS flüchten, weil er lernen wollte. Er wurde an der Uni in Chicago aufgenommen und sonst lebt er in unserem Haus in Kentucky. Für meinen Vater ist es der Sohn, den er nie hatte, denn er hält all seine Sprüche, die ich schon tausendmal gehört habe, für neu und unglaublich witzig.

Sie sind mit Stars und US-Präsidenten befreundet. Gibt es noch jemanden, den Sie gerne einmal kennen lernen würden?

(überlegt) Robert Redford. Unsere Wege haben sich noch nie gekreuzt. Wir waren dieses Jahr beide in Venedig am Film Festival. Da habe ich ihn vergeblich gesucht. Ich bewundere, was er mit seiner Zeit im Rampenlicht gemacht hat. Der erste grössere Indie-Film war «Downhill Racer» und «All the President’s Men» ist der beste Film über Journalismus, der je gedreht wurde – mein Film «Good Night, and Good Luck» inbegriffen.