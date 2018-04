Die Süssigkeiten-Herstellerin Maayan Zilberman hat einige Gegenstände aus der Serie in handgefertigte Bonbons verwandelt. Darunter ist auch der Notizzettel, mit dem Jack Berger (Ron Livingston) in der sechsten Staffel mit Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) Schluss macht: "I'm sorry/ I can't/ Don't hate me" steht da schwarz auf gelb.

Der Erlös aus dem Bonbon-Verkauf geht an ein Elefanten-Waisenheim in Kenia, das "Sex and the City"-Schauspielerin Kristin Davis unterstützt.

http://www.sweetsaba.com/