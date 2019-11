«Gandalf» McKellen: Brexit-Streit dauert über meinen Tod fort

"Deshalb werde ich keine Meinung mehr dazu haben", sagte der britische Schauspieler ("Herr der Ringe") der Nachrichtenagentur PA. Er betrachte die Diskussion um einen Ausstieg Grossbritanniens aus der EU als Schachspiel, bei dem die Akteure keine Ahnung von den Figuren haben. "Ich habe mich emotional völlig aus der Debatte rausgenommen."

Vom 28. November an ist McKellen in den deutschschweizer Kinos an der Seite von Helen Mirren im Film "The Good Liar" zu sehen. Darin spielt er einen gealterten Trickbetrüger und Heiratsschwindler.