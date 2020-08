«Game of Thrones"-Star Peter Dinklage in «Cyrano"-Filmmusical

US-Schauspieler Peter Dinklage (51), vor allem durch seine Rolle als Tyrion Lannister in dem Fantasy-Epos «Game of Thrones» bekannt, will als Cyrano de Bergerac auftreten. Der britische Regisseur Joe Wright ("Abbitte», «Die dunkelste Stunde") soll das geplante Filmmusical für das Studio MGM inszenieren, wie das Branchenblatt «Hollywood Reporter» am Dienstag berichtete.