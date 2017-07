Aus diesem Grund sei er nie Kompromisse eingegangen: "Ich habe immer getan, was mir mein Herz gesagt hat - egal, ob ich damit oft alleine war oder nicht", erklärte der 38-jährige Aargauer in einem Interview mit dem Magazin "Style". "Dieser harte und teils ungemütliche Schädel hat mich hierher gebracht."

Es hätte auch anders kommen können, denn als kleiner Junge hatte Seven noch andere Träume: Er wollte Barkeeper werden. Allerdings hatte er schon damals eine musikalische Alternative im Kopf, sollte es mit der Karriere hinter dem Bartresen nicht klappen: "Michael Jackson" lautete Klein-Sevens zweiter Berufswunsch.

Mit seinem neuen Album "4Colors" stand Seven alias Jan Dettwyler am Dienstagabend auf der Bühne des Musikfestivals Moon & Stars in Locarno.