In der bosnischen Hauptstadt wurde Cleese ein Ehrenpreis für seine Filmkarriere verliehen. Es sei ihm fast peinlich, dieselbe Auszeichnung zu bekommen wie US-Schauspieler Robert De Niro oder der britische Regisseur Stephen Frears, sagte Cleese.

Er bekam das sogenannte Ehren-Herz von Sarajewo unter anderem für seine Rollen in der Serie "Fawlty Towers", in den Monty-Python-Filmen wie "The Life of Brian" oder in dem Film "A Fish Called Wanda" verliehen.