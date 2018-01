Am einen Morgen bringe ihr Mann ihr einen Kaffee ans Bett, am anderen umgekehrt, erzählte Hunziker im Interview mit der "Nordwestschweiz". Oder wenn sie beruflich verreise, dann sei es selbstverständlich für ihren Mann, dass er die Kinder in den Kindergarten bringe. "Das ist Gleichberechtigung, das ist wirkliche Partnerschaft."

Sie sei "nicht so eine Feministin, die den Mann runtermachen möchte", bekannte Hunziker. Gleichberechtigung heisse für sie schlicht, dass alle die gleichen Rechte hätten, ob Mann oder Frau. "In Italien sind wir ganz weit davon entfernt."