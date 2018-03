"Wir haben fünf wunderbare Kinder, und sie werden unsere Priorität bleiben", hiess es in einer Mitteilung des Paars. Die Kinder sind zwischen drei und zehn Jahre alt. "Wir werden immer grossen Respekt füreinander und für unsere Familien haben". Man bitte nun darum, die Privatsphäre zu respektieren.

Gemäss den Gerichtsdokumenten, aus denen alle New Yorker Zeitungen zitieren, erwartet Vanessa Trump eine gütliche Scheidung ohne grössere Auseinandersetzungen. Amanda Miller, Sprecherin der Trump Organization, bestätigte, dass Vanessa Haydon - so ihr Mädchenname - eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen beantragte.

Die Zeitung "New York Post" hatte bereits vor mehreren Wochen über Eheprobleme des Paares berichtet. Gründe seien die vielen Dienst- und Safari-Reisen des leidenschaftlichen Grosswildjägers und seine Begeisterung für Twitter - offenbar eine verbreitete Vorliebe im Hause Trump. Donald Trump Junior ist auf Twitter sehr aktiv, beinahe täglich verteidigt er dort seinen Vater gegen zahlreiche Attacken.

Grosswildjäger und Geizkragen

Donald Trump Jr., der als Manager bei der Dachorganisation der Unternehmen seines Vaters arbeitet, und das ehemalige Model Vanessa lernten sich im Jahr 2003 bei einer Modeschau kennen. Vanessa Trump ist Psychologin. 2005 wurde das Paar getraut. Ihr erstes Kind machte Donald Trump zehn Jahre, bevor er US-Präsident wurde, zum Grossvater.

Donald Trump Jr. ist ein glühender und aggressiver Verteidiger der Politik seines Vaters. Seine Frau Vanessa hat das Licht der Öffentlichkeit vergleichsweise gemieden. Sie machte im Februar Schlagzeilen, als sie nach dem Öffnen eines Briefs mit einem weissen Pulver ins Spital gebracht wurde. Die Substanz stellte sich als harmlos heraus.

Vanessa Trumps Verbindung zu Trump Jr. elektrisierte die New Yorker Klatschpresse schon lange vor dem Einstieg ihres Schwiegervaters in die Politik. Als unvergessen gilt etwa eine für Trump Jr. wenig schmeichelhafte Geschichte aus deren Verlobungszeit: Von einem Juwelier in New Jersey nahm er einen kostenlosen Diamantring an und stellte im Gegenzug vor dessen Laden für Reporter und TV-Kameras seinen Heiratsantrag nach.