"Es ist ja etwas, das man wirklich absolut mit Deutschland in Verbindung bringt", sagte der 61-Jährige am Mittwoch im Südwestrundfunk. Currywurstliebhaber müssten nicht unbedingt "in die Hotspots der Currywurstzubereitung in Berlin und im Ruhrpott" reisen. Gute Würste gebe es an vielen Orten.

Auch vegetarische und vegane Currywürste haben für Lafer eine Daseinsberechtigung. "Klar, ich bin jetzt kein Veganer, aber ich finde, auch für diese Leute ist der Genuss okay, und auch diese Alternativen sind okay", sagte der Fernsehkoch.

Vor 70 Jahren, am 4. September 1949, soll in Berlin die Ostpreussin Herta Heuwer das erste Mal eine selbstgekochte Sosse aus Tomatenmark, Worcestershiresauce, Currypulver und anderen Gewürzen über eine zerstückelte Bratwurst gegossen haben.