Das Programm sei herausragend -"Autorenfilme, hochqualifizierte Filme, intelligente Filme, richtige Filme", sagte die 68-Jährige der Nachrichtenagentur sda.

In "Lola Pater" spielt die Grande Dame des französischen Films eine Transsexuelle, deren Sohn nach 25 Jahren in ihr Leben zurückkehrt. "Einen Mann und eine Ausnahmefrau in einer Person", verkörpere sie in diesem Film, so Ardant - eine "grosse Rolle".