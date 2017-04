"Non vedo pance all'orizzonte.... ma presto riapriremo il cantiere" sei falsch übersetzt worden, so die bella Bionda in einem Interview. "Er hat geschrieben: 'Man sieht noch kein Bäuchlein am Horizont. Aber wir werden noch daran arbeiten'", sagte sie dem Portal "promiflash.de". Und nochmal mit Betonung: "Ich bin nicht schwanger! Leider noch nicht!"

Die Schweizerin hatte gleich nach der Geburt ihrer dritten Tochter Celeste, 2, klargestellt, dass sie es noch ein viertes Mal versuchen wolle, weil sie sich "eine Erfahrung mit einem Jungen" wünsche.