Der 29-Jährige sei wegen Verdachts auf Fahruntüchtigkeit am Steuer nahe Atlanta festgenommen worden, meldete der Sender CNN. Auch seine Freundin sei wegen Drogenvergehen in Gewahrsam, teilte der zuständige Sheriff mit.

Am Samstag hatte Carter einen Auftritt in Kansas City geplant. Auf Carters Twitter-Profil hiess es vor seiner Festnahme am Abend, dass er die geplante Show wegen "Transport-Problemen" verpassen würde. Der jüngere Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (37) hatte Ende der 1990er Jahre mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" grosse Erfolge gefeiert und zuletzt ein Comeback versucht.